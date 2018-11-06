Сегодня, 6 ноября, народные депутаты пригласили руководство Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры на заседание Верховной Рады, чтобы заслушать их информацию о расследовании фактов нападений на общественных активистов. Решение поддержали 222 народных депутатов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам спикера Андрея Парубия, случай с убийством Екатерины Гандзюк не должен остаться безнаказанным. В Раде также обсуждают создание временной следственной комиссии, чтобы дать оценку того, что происходит.

Напомним также, что активисты обвинили в причастности к убийству Гандзюк помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука, однако он все отрицает.

По словам активистов, посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий кличку "Собака".