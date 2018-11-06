Исковые требования национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" к компании "Газпром" (Россия) превышают 12 млрд долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы взыщем с "Газпрома" все деньги по прошлому решению арбитража. Мы уже взыскали 2,1 млрд долларов в виде газа и 18 млн долларов деньгами. Оставшиеся 2,6 млрд долларов мы тоже взыщем. И мы выиграем новый арбитраж. Наши исковые требования уже превышают 12 млрд долларов. Возможно, мы выиграем не все, но если не будет измены в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал Витренко.

Скриншот: facebook.com/ Юрий Витренко

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что за два месяца взыскали с "Газпрома" $18 миллионов.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" уличили в сотрудничестве с Газпромом с "черного хода".