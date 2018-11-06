2 ноября на Netflix вышел шестой и последний сезон сериала "Карточный домик" без главного героя, которого играл Кевин Спейси. Актер был отстранен от съемок в сериале после обвинений в сексуальных домогательствах. Обвинения прозвучали от более чем 30 мужчин. После этого пришлось переделывать сюжет, а вместо 13 обычных серий, в 6 сезоне вышли всего лишь 8.

"Страна" разбиралась, не рассыпался ли один из популярнейших сериалов, как карточный домик, а также, что думают о нем критики и зрители.

Сюжет планировали совсем другим

В тизере к шестому сезону, после того, как стало известно об отстранении Кевина Спейси, показали, что его персонаж, бывший президент Фрэнк Андервуд, мертв. У власти осталась его супруга Андервуда Клэр, которую сыграла Робин Райт. При этом до того, как разразился скандал со Спейси, сценаристы планировали столкнуть Клэр и Фрэнка и развязать между супругами настоящую войну. Однако реальность внесла свои коррективы.

В шестом сезоне стало намного больше феминизма, флешбэков из детства Клэр, которая решила взять себе девичью фамилию - Хейл (но в сюжете это никак не обыгрывается) и пачек поверженных врагов.

Некоторые кинообозреватели вспоминают, что и прошлый сезон "Карточного домика" был слабым, поскольку режиссеры не переписали сценарий под результаты реальных американских выборов, где победил Дональд Трамп, при том, что прототипами Андервудов часто называют пару Клинтон. А этот и вовсе себя исчерпал. Но так думают далеко не все.

Что пишут западные СМИ

The Hollywood Reporter пишет, что с уходом Кевина Спейси шоу только выиграло. По мнению издания, смещения фокуса на Клэр Андервуд очень оживило сериал. Автор статьи считает, что потеря Фрэнка Андервуда – это лучшее, что произошло с сериалом. "Впервые за многие годы в "Карточном домике" появилось что-то действительно новое и интересное", - пишет издание.

Обозреватель газеты The Guardian, напротив, недоволен заключительным сезоном сериала. По его мнению, отсутствие Спейси лишило шоу силы и энергии, несмотря на проблески того, что могло бы произойти, если бы авторы когда-либо позволяли сериалу по-настоящему проявиться женским персонажам. "Даже секс и убийство получились не очень", - пишет он. Автор сравнивает 6 сезон "Карточного домика" с паутиной без паука в центре.

В Esquire восхищаются работой Робин Райт и допускают, что все вполне хорошо и без Спейси, но отмечают, что качество сериала начало снижаться еще до скандала с актером. Автор статьи считает, что это произошло после ухода Уиллимона после 4 сезона. К настоящему времени, по мнению автора, сериал заметно хромает, особенно по сравнению с реальными политическими драмами, которые разворачиваются каждый день.

В обзоре The New York Times говорится о том, что всю историю сериала определяла история именно Фрэнка Андервуда, которого играл Спейси, и это остается актуальным и сейчас, даже несмотря на то, что финальное слово осталось за его вдовой.

Что думают украинские зрители

Журналист Сергей Милютин пишет с намеком на Тимошенко: " В одном из избирательных штабов крепко должны радоваться новому сезону "Карточного домика".

Журналист Евгений Приходько в восторге от последнего сезона – несмотря на отсутствие Спейси. "Ночью досмотрел 6 сезон "Карточного домика". (Без конкретных спойлеров, но лучше не читать, кто еще в процессе). Без Фрэнка, без его лица, даже без его голоса. Они убрали его физически, но в сериале и 10 минут не было, чтоб не вспомнили старого доброго Андервуда. Клэр же, мне кажется, в лучших традициях их семьи справилась с проблемами на посту президента, но действовала еще более хладнокровно и уверенно. Снова масса интриг, заговоров и невероятных решений Белого Дома и, конечного же, старина Даг Стемпер. Хочется стереть память и посмотреть все сначала с первого сезона. Спасибо, House of Cards, это было круто!"

Пользователь Марина Назарян считает, что сериал без Спейси проиграл: "Мне так грустно, что "Карточный домик" так безжалостно слили.. ну вот правда, крутой же был сериал! Актеры, диалоги, режиссура... и где это было в последнем сезоне?

Кевин Спейси отличный актер, он делал сериал дорогим в плане актерской игры и задавал очень высокую планку, все остальные играли на его фоне и должны были к этой планке тянуться... его не стало и планка упала:(.

А вообще очень тенденциозно, предсказуемо и не интересно, какие-то совершенно шаблонные ситуации в духе сегодняшней политической повестки. Жаль".

А Kate Popova отметила, что смерть Фрэнка Андервуда освободила тщательно скрываемую жажду власти, и всем теперь неловко признаваться друг другу, что с уходом Фрэнка мир не стал лучше.

"Еще в конце предыдущего сезона Клэр Андервуд стала президентом США, объявив в камеру, что "настал ее черед". Фрэнк был отодвинут, причем настолько, что его не показывают даже в рекапе. На момент скандала с Кевином Спейси часть материала уже точно отсняли, но судя по поздней премьере и полному отсутствию каких-либо намеков на присутствие Фрэнка хотя бы в воспоминаниях - пересняли все.

Президент Фрэнк Андервуд просто умер. В кадре нет его фотографий, нет записи его голоса - нет ничего. Есть почти гомосексуальная преданность Дага, запонки, пара цитат и ребенок, которого Клэр собирается родить, чтобы разгромить конкурентов. Весь шестой сезон - история противостояния Клэр и остатков клана Шепардов, олигархов, которые стоят за спинами политиков на самом деле.

В одной из западных рецензий я прочитала, что шестой сезон совершенно нелепый и не закрывает всех зрительских вопросов. На мой взгляд, благодаря скандалу со Спейси и всем голливудским событиям, контекст сериала вышел далеко за рамки сюжета на экране. "Карточный домик" вообще нельзя воспринимать отдельно от всего того, что случилось, начиная с осени 2017 года.

Традиционный конфликт Эроса и Танатоса проходит в привычных сценках из политической жизни, воспоминаниях Клэр о прошлой жизни, прорывается через скандалы в редакции, редактор которой не хочет заниматься кликбейтом, и хлещет кровью из ран Дага в финале. Борьба жизни и смерти перестала быть метафорой, она стала буквальной. Смерть Фрэнка дает Клэр возможность наконец-то родить и войти в архетип матери Америки.

Ребенок заставляет Клэр вспомнить о выборе между парнями, который она сделала в глубокой молодости. "Секс с Френком не может быть хорошим", - мы слышим эти слова несколько раз от разных персонажей. Секс в этом сезоне является символом жизни, пусть и используется для достижения политических целей. Ревность, измена, месть - поступки остаются циничными и хладнокровными, но вдруг наполняются жизнью от тлеющей и скрываемой от себя самих искры подавленной человечности.

В предыдущих сезонах конфликт между Клэр и Фрэнком нарастал по классической схеме - живая и талантливая жена, которую задвигает на второй план циничный муж, - белый мужчина среднего возраста, как позже скажет сама Клэр. Ирония в том, что Клэр ни минуты не наслаждается происходящим, когда получает титул президента. Она продолжает бороться за власть с другим белым мужчиной среднего возраста. И, казалось бы, победы и власть должны наполнить ее жизнью, но нет, на ее лице нет эмоций.

Я не читала рецензии феминисток, скорее всего, сериал ругают за то, что он показывает у власти женщину, которую даже президент Петров уговаривает не нажимать на ядерную кнопку. Когда он говорит Клэр "иди занимайся ребенком", мы слышим в его голосе страх. Вопреки устоявшимся представлениям о рюшечках и беременных женщинах, они не идут на компромиссы - на кону вопрос выживания ребенка. И эта агрессия наполняет смыслом политическую игру Клэр - если не она конкурентов, то они ее, но Клэр теперь отвечает за двоих, и бьется она тоже за двоих.

Один из героев сериала говорит страшную правду: "Все, чего я хочу, выбраться из этого живым". Единственный человек, которому действительно нравилось играть в эту игру - Фрэнк Андервуд. Именно в ней и заключалась жизнь - борьба за выживание и удовольствие от победы над другими ради удовольствия от победы над другими. Фрэнка можно было бы судить, но он был честен хотя бы с самим собой. И в итоге именно его кровь дает новую жизнь Клэр.

Фрэнк Андервуд умер, но шестой сезон посвящен ему больше, чем какой-либо из предыдущих - потому что немножко Андервуда есть в каждом из героев на экране. Его смерть освободила тщательно скрываемую жажду власти, и всем теперь неловко признаваться друг другу, что с уходом Фрэнка мир не стал лучше.

6 сезон получил противоречивые отзывы критиков. Он и правда не тот без Кевина Спейси, но сериалы такая противная штука, - всегда интересно, чем закончится. От этого и решайте. Робин Райт, кстати, круто играет и много говорит в камеру".