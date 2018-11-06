Прокуратура не раскрывает данные о решениях судов по делу о взрыве на арсенале Минобороны около Ични Черниговской области. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Военной прокуратуры.

"Прокурором в уголовном производстве... вынесено постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)", - сказано в нем.

Фото: ukranews.com

Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованных решениям судов по делу о взрывах на арсенале в Ичне.

Напомним, в районе Ични спасатели обезвредили 13 тысяч боеприпасов. Ранее "Страна" сообщала, что в ГосЧС отчитались о локализации пожара на арсенале под Ичней.

Также стало известно, что из-за взрывов на складах Украина потеряла 40 процентов всех боеприпасов.