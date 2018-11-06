Сегодня, 6 ноября, Верховная Рада Украины начала утреннее пленарное заседание с минуты молчания по Екатерине Гандзюк. Об этом сообщает "112 Украина".

В сессионном зале зарегистрировались 356 народных депутатов.

"Этот случай не должен остаться безнаказанным. Вчера в течение многих часов мы обсуждали создание временной следственной комиссии, которая могла бы быть объединяющей для всего парламента, чтобы мы смогли предложить ее на рассмотрение Верховной Рады. Эти консультации еще продолжаются, но я убежден, что мы должны принять решение сегодня - безотлагательно вызвать в парламент представителей правоохранительных органов, чтобы мы могли услышать от них оценку того, что происходит", - сказал Парубий.

По его словам, сегодня после выступлений глав фракций он поставит это предложение на голосование.

Как сообщала "Страна", активисты обвинили в причастности к убийству Гандзюк помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука, однако он все отрицает. По словам активистов, посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий кличку "Собака".

Напомним, официальной причиной смерти Гандзюк названа "полиорганная недостаточность, химические ожоги 30-39% процентов тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений".

Ранее в Херсоне назвали время, когда можно проститься с Катей Гандзюк.