Последнее слово Януковича и приговор. Суд вызывает экс-президента на заседание 19 ноября
Оболонский районный суд Киева вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание для оглашения его последнего слова 19 ноября. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на публикацию в правительственной газете "Урядовий кур'єр".
Заседание назначено на 10:00 19 ноября и переносить или отменять его суд не намерен. В этот же день суд удалится для вынесения приговора в совещательную комнату.
Указано, что уважительными причинами неприбытия в суд будут считаться: содержание под стражей Януковича, отсутствие его по месту жительства вследствие командировки или путешествия, смерть его родственников или тяжелая болезнь.
Также препятствием для прибытия в суд могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемия, военные события, стихийные бедствия и т. д.).
Фото: ukranews.com
Ранее стало известно, что Виктор Янукович согласился выступить с последним словом. При этом в повестке говорится, что ему разрешено участвовать в суде по видеоконференцсвязи.
Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича.
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