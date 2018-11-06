Оболонский районный суд Киева вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание для оглашения его последнего слова 19 ноября. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на публикацию в правительственной газете "Урядовий кур'єр".

Заседание назначено на 10:00 19 ноября и переносить или отменять его суд не намерен. В этот же день суд удалится для вынесения приговора в совещательную комнату.

Указано, что уважительными причинами неприбытия в суд будут считаться: содержание под стражей Януковича, отсутствие его по месту жительства вследствие командировки или путешествия, смерть его родственников или тяжелая болезнь.

Также препятствием для прибытия в суд могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемия, военные события, стихийные бедствия и т. д.).

Фото: ukranews.com

Ранее стало известно, что Виктор Янукович согласился выступить с последним словом. При этом в повестке говорится, что ему разрешено участвовать в суде по видеоконференцсвязи.

Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича.

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