Саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман запустил первый в своей стране ядерный исследовательский реактор. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это первый реактор из планируемых 16, которые Саудовская Аравия намерена построить в течение следующих 20 лет. Стоимость этого проекта составляет 80 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что Эр-Рияд настаивает на необходимости диверсификации ориентированной на добычу нефти и газа экономики королевства, ядерные планы вызвали беспокойство на Западе из-за возможности ядерной эскалации между двумя ближневосточными конкурентами - Саудовской Аравией и Ираном.

Как и Тегеран, Эр-Рияд настаивает, что его единственной целью является развитие мирных ядерных технологий. Однако в марте принц Мухаммад предупредил, что если Иран будет развивать ядерное оружие, его страна также это сделает.

Как сообщала "Страна", в Тегеране и Евросоюзе раскритиковали решение США о разрыве ядерного соглашения с Ираном. Также "Страна" сообщала, что США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от SWIFT.

Ранее американские и турецкие журналисты рассказали "Стране", что думают об убийстве саудовского коллеги и реакции на это США.