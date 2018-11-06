Вчера, 5 ноября, на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes. ДТП произошло около 22:30. За рулем автомобиля Mercedes находился дипломат из Греции, сообщает "Информатор".

Mercedes двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро "Арсенальная". Навстречу ему двигался Volkswagen, который осуществлял поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу Mercedes.

От удара Volkswagen развернуло на 180 градусов, обломки автомобилей разбросало на несколько метров. Никто серьезно не пострадал. Дипломат получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

Еще до этой аварии у Mercedes была вмятина на левом заднем крыле и повреждена задняя фара.

Фото: kiev.informator.ua

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