Сегодня, 6 ноября, уровень автомобильных пробок в Киеве достиг семи баллов из-за густого тумана. Наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади. Об этом свидетельствуют данные Google Maps и Yandex-пробки.

С 09:00 на проспекте Победы наблюдаются самые большие заторы, тянучка из автомобилей заметна в районе станции метро "Политехнический институт", а также Центрального дворца торжественных событий в направлении к центру.

Также стоят бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки. В центре пробки находится улица Михайловская. Движение затруднено и на Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, местами - на мосту Патона, на подъезде к Южному мосту со стороны левого берега. На Дарницком мосту движение также несколько замедленно - все в направлении к центру.

Также пробки - на Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина на пересечении с бульваром Перова.

Фото: google.com/maps

Фото: yandex.ua/maps

Как сообщала "Страна", центральные улицы Киева частично перекроют до 31 июля следующего года. Полный список.

Также мы писали о том, что в Киеве потратят более полумиллиарда на ремонт проспекта Бандеры.