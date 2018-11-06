Саудовская Аравия направила в Турцию специалистов, которые должны были замести следы преступления после спланированного убийства журналиста Джамала Хашогги. К такому выводу пришли турецкие власти, передает ВВС.

"Чистильщики" прибыли в составе группы из 11 человек, которые должны были помогать турецкой стороне в расследовании дела. Согласно информации газеты Sabah, в Стамбул из Эр-Рияда в составе группы прибыли химик и токсиколог: Ахмед Абдулазиз аль-Джонаби и Халед Яхия аль-Захрани.

Турецкая сторона утверждает, что перед ними стояла задача уничтожить следы преступления до того, как в здание саудовского консульства и резиденцию консула пустят турецких следователей. По данным издания, так называемые "чистильщики" посещали здание консульства ежедневно с 12 по 17 октября, а тремя днями позже покинули страну.

Новые обвинения Стамбула совпали с днем заседания в Женеве специальной экспертной группы ООН по правам человека, на котором делегация Саудовской Аравии дает объяснения по делу Хашогги. Президент саудовской Комиссии по правам человека Бандар аль-Айбан заверил представителей ООН, что король Салман распорядился провести всестороннее расследование убийства журналиста и отдать виновных в руки правосудия.

Напомним, США пригрозили санкциями причастным к убийству журналиста Хашогги.

Как сообщала "Страна", журналиста Хашогги задушили сразу, как он зашел в здание саудовского консульства. Также есть информация о том, что тело Хашогги уничтожили в кислоте.