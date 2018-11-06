В Украине лихорадит "дочку" российского банка ВТБ. Как сообщали журналисты, он перестал отправлять платежи. А сегодня стало известно, что банк ввел ограничения на снятие наличных денег. И это уже официально подтвердил НБУ.

Этот процесс может положить начало выходу банков с российским госкапиталом с украинского рынка. Причем в случае ВТБ процесс уже пошел.

Что ждет этот банк и другие оставшиеся в Украине российские "дочки" ("Сбербанк" и "Проминвестбанк") - разбиралась "Страна".

Ситуация с ВТБ

В понедельник, 5 ноября, банк ВТБ Украина перестал отправлять платежи. Ранее инсайдеры начали переводить свои средства в другие банки.

Об этом говорится на странице журналиста Александра Дубинского в Фейсбуке.

"Напомню, Гонтарева (экс-глава НБУ - Прим.Ред.) была партнером с первым вице-президентом ВТБ Соловьевым в ICU, а Порошенко продавал группе ВТБ свой банк "Мрія", - отмечается в опубликованном сообщении.

Позже журналист дал подробности проблем у банка. И намекнул, что ВТБ - это только "первая ласточка".

"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону "О банках" до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий.

Таким образом Кремль пытается не допустить изъятия акций банка в интересах группы "Приват", которая наложила арест на акции всех дочерних банков Российской Федерации в Украине.

Нацбанк в данной ситуации тупо играет на стороне Москвы, позволяя обанкротить эти банки. ВТБ только первая ласточка. Вслед за ним аналогичные действия ожидают Сбербанк и ПИБ.

Чтобы клиенты этих банков четко поняли, что их ожидает в ближайшем будущем - рекомендую ознакомиться с введёнными сегодня тарифами на изъятие средств из ВТБ.

От 10 000 гривен - комиссия 10%. От 350 долларов/евро - комиссия 10%. Что это означает вы, думаю, понимаете...", - написал Дубинский.

Позже лимиты на снятие налички подтверили и в НБУ.

"Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО "ВТБ Банк", которое происходило в процессе свертывания деятельности АО "ВТБ Банк" уже длительное время, усугубленное решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов финансового учреждения", – сказано в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Как пояснили в НБУ, это решение суда фактически лишило "ВТБ Банк" возможности продавать свои активы и залоговое имущество.

Регулятор успокаивает, что ситуация с банком никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора - доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

"На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", – заявили в НБУ.

Купили у Порошенко. Что известно о банке ВТБ

Банк ВТБ работает в Украине с 2006 года и входит в российскую группу с тем же названием (ВТБ - один из крупнейших российских государственных банков). Россияне тогда купили у Петра Порошенко банк "Мрия" и переименовали его.

В 2015 году банку провели масштабную докапитализацию, в результате чего он вошел в первую пятерку по размеру уставного капитала. Сейчас ВТБ по этом признаку находится на 19 месте. По кредитному портфелю - на 26-м (более 3,3 млрд гривен).

В сентябре акции ВТБ попали под арест - наряду с бумагами Проминвестбанка и Сбербанка. Суд в Киеве удовлетворил иск компаний Игоря Коломойского, который требовал себе компенсации за имущество, отобранное в Крыму. Сумма иска - $139 миллионов. Экс-владелец "Привата" сначала выиграл его в Гааге, а потом арестовал через суд часть имущества РФ в Украине.

Дело в том, что "Проминвестом", "Сбербанком" и "ВТБ" через материнские структуры владеет российское государство. Поэтому суд в Украине и расценил их как имущество России, подпадающее под арест. Этим банкам также запретили менять юридическое лицо или продавать активы.

Правда, "Проминвестбанку" пока удалось отбить арест акций на уровне исполнительной службы: в решении суда указан должник Российская Федерация, в то время как ПИБ - украинское юридическое лицо.

Вес российских госбанков в Украине

В НБУ официально заявляют, что российские банки с госкапиталом должны покинуть украинский рынок - но предварительно рассчитавшись по долгам с вкладчиками. Что невозможно сделать без возвращения кредитов, которые эти банки выдавали в Украине.

Этот портфель достаточно велик, хоть за последнее время он и уменьшился.

"Сбербанк" входит в первую десятку банков-кредиторов украинской экономики (еще выше его по этому показателю частный, но тоже российский Альфа-банк). Не слишком отстает и "Проминвестбанк", который занимает 15-ю строчку по кредитному портфелю.

Суммарно "дочки" российских госбанков выдали кредитов на 42 миллиарда гривень, что равняется кредитному портфелю "Приватбанка", занимающего третью строчку в рейтинге банков-кредиторов Украины, составленном в июне.

То есть, российское правительство де-факто входит в тройку основных кредиторов нашей страны на рынке внутренних банковских займов. Поэтому даже в НБУ к решению суда в пользу Коломойского отнеслись настороженно: первый зам Нацбанка Екатерина Рожкова тогда заявила, что нужно позволить российским банкам спокойно уйти из Украины, а не парализовывать их работу "волевыми решениями", что негативно отразится на украинских же вкладчиках.

Как будет развиваться ситуация

Власти не спешат выдавливать российские госбанки с украинского рынка еще и потому, что за этим последует резкое падение инвестиций. Тот парадоксальный факт, что РФ год за годом остается на первом месте среди иностранных инвесторов нашей страны, объясняется тем, что Москва регулярно докапитализирует свои банки в Украине.

В 2018 году из почти 400 миллионов долларов, вложенных Россией в Украину, около 300 миллионов пошло в банковский и страховой сектор. Таким образом заморозка работы этих банков может вызвать обвал инвестиций в Украину как минимум на 20%.

В то же время, независимо от решений украинской власти, поток этих денег не бесконечен. Перспектив работы в Украине российские банкиры не видят - ведь "Сбербанк" и "Проминвест" уже давно ищут покупателей. А, судя по ситуации с ВТБ, в Москве таки начали процесс заморозки работы своих украинских банков.

По информации "Страны" от источников в банковской сфере, в ВТБ в скором времени будет введена внешняя администрация - россияне спасать его уже не хотят.

"Работа ВТБ уже давно была близка к полной заморозке. Еще с начала 2018 года он увольняет людей, закрывает отделения. Остается минимум персонала, чтобы собрать кредиты и отдать депозиты. Из трех дочек российских банков ВТБ имеет наименьший размер кредитного портфеля. При этом - довольно проблемный. А потому продать его вряд ли удастся, а держать на плаву, тем более после решения суда об аресте активов - смысла нет вообще", - говорит источник.

Что же касается двух других банков, то их материнские структуры скорее всего будут держать на плаву как минимум до конца выборного цикла в Украине - который начнется с весенних президентских и окончится осенними парламентскими выборами. В надежде на смену политической ситуации. Либо на появления покупателя.

Причина в том, у "Сбербанка" и "Проминвеста" большой кредитный портфель. Поэтому теоретически банки некий инвестор купить может. В принципе, желающие уже есть, но их не утверждает НБУ, который, к примеру, не хочет санкционировать продажу банков дружественным к России белорусским структурам.

Если же политическая ситуация не поменяется, то участь ВТБ может ждать и "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

Как сообщил "Стране" источник в "Сбербанке", ориентировочные сроки старта негативного сценария - заморозки финучреждений - конец 2019 года. К тому времени и кредитные портфели российских "дочек" должны изрядно "похудеть", что облегчит уход с рынка.

"Кредитные портфели были неплохие, но и мусора хватает. Сам портфель постепенно схлопывается - старое гасят, а новое не выдают", - сообщил "Стране" собеседник в одной из украинских "дочек" российских госбанков.

Это подтверждают и цифры: у того же ВТБ кредитный портфель с января упал примерно на миллиард, у "Сбербанка" - на два миллиарда. К концу 2019 год он, по прогнозам, снизится до величин, которые и потерять не страшно. После чего банки закроют. Если к тому времени не найдется покупатель, либо не улучшатся отношения Украины и России.