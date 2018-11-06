После того как вокруг "ВТБ Банка" разразился кризис и там вынуждены были ввести ограничения на снятие налички, регулятор выступил с официальным разъяснением по поводу сложившейся ситуации.

"В связи с запросами СМИ Национальный банк сообщает, что сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО "ВТБ Банк", которое происходило в процессе сворачивания деятельности АО "ВТБ Банк" уже длительное время и было усугублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 о блокировании активов финансового учреждения.

Это решение суда фактически лишило АО "ВТБ Банк" возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

5 ноября 2018 банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных.

Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости примет меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Ситуация с ликвидностью в АО "ВТБ Банк" никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. На сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - заявили в пресс-службе НБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине арестовали акции ВТБ, ПИБ и Сбербанка.