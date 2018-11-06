Во вторник, 6 ноября, Верховная Рада на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроекты по противоминной деятельности (№№9080, 9080-1, 9080-2, 9080-3) и вопросы аграрной политики.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Рада начнет заседание с блока законопроектов по вопросам национальной безопасности, в частности о противоминной деятельности, об установлении прилегающей зоны Украины (№8361) и о разрешении строительства объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах (№6777) в первом чтении.

Парламент также рассмотрит включение в повестку дня законопроектов об увеличении ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и газового конденсата на 2 процентных пункта (п.п.) (№9260), о финансовом обеспечении Конституционного Суда (№9241) и о регистрации места проживания онлайн (№9218).

В повестке дня указаны вопросы аграрной политики: законопроекты о требованиях к контактирующим с пищевыми продуктами материалам (№4611) в первом чтении, о запрете отчуждения полученных в порядке бесплатной приватизации земельных участков в течение 7 лет (№7060) и об упрощении порядка передачи в аренду водных объектов (№3157) во втором чтении.

Ранее мы сообщали про семь блоков вопросов, запланированных для рассмотрения Радой осенью, включая вопрос информационной безопасности.

Как сообщала "Страна", 5 июля, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О национальной безопасности Украины" (проект № 8068), которым определены механизмы управления в сфере национальной безопасности и обороны, а также унормирована структура и состав сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов