На сегодня, 6 ноября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,01 грн/доллар, как и в первый день недели. Об этом говорится на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют установлены на таком уровне:

100 долларов США - 2801.5313

100 евро - 3185.3411

10 российских рублей - 4.2719

фунт стерлингов - 36.389342

Напомним, сегодня казначеи ждут оживления спроса со стороны нерезидентов, которые в начале каждого месяца выводят дивиденды на родину.

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе курс гривни укреплялся в течение всей недели и окончил ее на отметке 28,095.

Мы писали, что доллар снизили в ожидании погашений Минфина. Что будет с курсом на следующей неделе.