Вчера, 5 ноября, на Согласительном совете Рады Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" рассказал за счет чего можно пополнить госбюджет на миллиард долларов, чтобы направить эти деньги на социальные выплаты. Об этом передает пресс-служба политсилы.

Первый и самый главный вопрос, который должна решить Верховная Рада и который сегодня волнует всех граждан Украины - это цены на газ и коммунальные тарифы.

"Наша фракция готовит законопроект, определяющий предельный уровень цен на газ для населения. Мы внесем его в парламент, и я призываю всех депутатов, которые выступают против повышения тарифов, его поддержать. Отмечу, это не популизм, а экономически обоснованная цена", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Мы также должны серьезно подойти к рассмотрению проекта Государственного бюджета на 2019 год. Когда правительство заявляет, что нет денег и нужно затянуть пояса, то непонятно, почему увеличиваются выплаты на силовые структуры, притом, что социальные выплаты сокращаются", - сказал народный депутат.

Парламентарий сказал, что дополнительные средства для наполнения Госбюджета можно найти, прекратив незаконную добычу янтаря и контрабанду леса. Политик продемонстрировал фотографии мест, где нелегально добывают янтарь, сделанные им в Житомирской области.

"В стране 5 тысяч гектаров таких территорий. Оборот незаконной торговли янтарем составляет 300 млн долларов в год. 70% этой суммы уходит на взятки правоохранителям, которые "крышуют" этот бизнес. Если прекратить контрабанду леса на 400 млн евро, легализовать добычу янтаря на 300 млн долларов, то это почти миллиард долларов, который сегодня правительство пытается взять в виде кредитов. Не надо ничего брать, нужно прекратить эти коррупционные махинации, и будут деньги и чернобыльцам, и людям с инвалидностью, и военным пенсионерам и на другие социальные выплаты", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также народный депутат обратил внимание спикера на требование "Оппозиционного блока" об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и безотлагательном проведении выездного заседания Кабинета министров в Луганской области.

"Наша фракция зарегистрировала два постановления. Первое - об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Второе - о проведении выездного заседания Кабинета министров в Луганской области. Ситуация там критическая, там множество проблем - начиная с невыплаты зарплаты шахтерам и заканчивая тем, что область отделена от энергетической системы Украины. Мы настаиваем на рассмотрении данного постановления и немедленном проведении выездного заседания правительства в Луганской области", - сказал Юрий Бойко.

Ранее "Страна" сообщала, что рейтинг партий в Украине возглавили "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

Также мы рассказывали, что Оппозиционный блок предлагает ограничить стоимость газа в Украине на уровне 5000 гривен.