Сегодня, 6 ноября, в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс - американский парламент. Их считают экзаменом для Трампа: американцы должны дать оценку его политике, поддержав или прокатив республиканцев.

У хозяина Белого дома этой осенью наступает своеобразный экватор: два года назад его выбрали президентом, а следующие выборы главы государства состоятся в 2020 году.

Таким образом у многих избирателей мнение о работе Трампа уже сформировалось. И оно в любом случае отразится на выборах в Конгресс.

"Страна" разбиралась, что нужно знать о сегодняшнем голосовании в Америке и чем оно важно.

Кого будут избирать

В этом году полностью меняется Палата представителей (она же нижняя) и 35 сенаторов Верхней палаты. Всего их там 100, остальные будут переизбираться через два года. Кроме того, в 39 штатах пройдут перевыборы губернаторов.

Отметим, что сейчас в обеих палатах большинство у республиканцев. Они получили его четыре года назад, причем такой расклад в пользу "слонов" сформировался впервые с 2006 года.

За месяц до голосования данные социологических опросов были не в их пользу. Кандидаты Республиканской партии пользовались поддержкой 42% избирателей. Демократическую партию были готовы поддержать 50% американцев.

Как правило, на промежуточных выборах партия, президент от которой победил два года назад, теряет места в Палате представителей: с 1934 года в среднем по 23 депутатских мандата - такую конкретную цифру вывел интернет-портал RealClearPolitics, собирающий статистику о ходе предвыборных кампаний.

Сейчас соотношение республиканцев и демократов - 236 против 193, шесть мест вакантны. Для того, чтобы завоевать контроль над Палатой представителей, демократам необходимо завоевать дополнительно 25 мандатов.

Отталкиваясь от данных соцопросов и статистики, можно сделать вывод, что интрига будет не меньшей, чем в гонке Трамп-Клинтон.

Если победят республиканцы

Победа республиканцев позволит Трампу, в-главных, выполнить свои предвыборные обещания: построить стену на границе с Мексикой, отменить обязательную систему страхования Obamacare.

Вероятнее всего, будет отменено и гарантированное конституцией США гражданство по "праву земли" (сейчас, согласно 14-й поправке, все дети, рожденные в США, автоматически получают американское гражданство).

Возможно, президент уволит министра юстиции США Джеффа Сешнса и будет настаивать на увольнении заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, курирующего расследование по "русским хакерам". Также Дональд Трамп сможет проводить более независимую международную политику.

При такой расстановке сил президент США получит возможность не просто относительно спокойно доработать действующую каденцию, но и может задуматься о втором сроке.

Если же республиканцы потеряют большинство в Палате представителей, но сохранят за собой Сенат, Трамп по-прежнему будет уверенно рассчитывать на одобрение выдвинутых им кандидатов на важные государственные позиции. Например, должности постоянного представителя США в ООН. Такой расклад для президента США не очень выгоден, но и не столь критичен по сравнению с описанными ниже вариантами.

Если победят демократы

Если контроль над нижней палатой получат демократы, начнется саботаж важных для администрации Трампа законопроектов. Активизируются расследования в отношении "русского следа" на минувших президентских выборах - республиканцы будут "мстить за Хиллари", и приложат к этому колоссальные усилия. Это станет возможным благодаря управлению ключевыми комитетами - по разведке и обороне, которое получают победители.

Демократы анонсировали свои первые шаги в случае победы. Под удар попадут не только "русские хакеры", но и лично Трамп, а также крупный бизнес.

В частности, будет инициировано принудительное обнародование налоговых деклараций президента США. Повестки разошлют не только членам администрации Трампа, но и представителям больших технологических корпораций, влияние которых в США сейчас донельзя велико. Интересовать законодателей будут деловые и личные отношения чиновников и бизнеса с их коллегами из России.

Также демократы хотят внести в Акт о защите гражданских прав сексуальную и половую ориентации. По версии нынешней администрации, пол определяется свидетельством о рождении человека, но не его самоидентификацией.

Начнется ли процедура импичмента Трампа

Вопрос импичмента Дональда Трампа в США поднимается едва ли не с первого дня после его инаугурации. Реально это процедура может начаться, если демократы получат большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

Нижняя палата большинством голосов должна представить в Сенат обвинения против президента. За начало процедуры импичмента должно будет выступить две трети сенаторов. Подробнее и о самой процедуре импичмента, и ее последствиях - в материале "Страны".

Также полная победа демократов будет означать, что республиканцы и Трамп не смогут провести буквально никакие нужным им законопроекты.

За кого на выборах "болеть" Украине

Не исключено, что в случае победы демократов украинские политики и прозападные лидеры мнений вновь начнут писать в их адрес хвалебные посты (подобные тем, которые массово удалялись, когда победу на выборах внезапно одержал Трамп). Впрочем, пока нынешний президент США у власти, вряд ли официальный Киев будет высмеивать его предполагаемое поражение.

Также успех республиканцев, очевидно, прикроет так называемый родильный туризм в Штаты. Это будет невыгодно украинским политикам (как, например, министру инфраструктуры Владимиру Омеляна, супруга которого летала рожать в Штаты).

Из более глобальных моментов - Трамп, чувствуя себе более уверенно, будет инициировать сокращение объемов американской помощи другим странам, что он неоднократно анонсировал. В такие "дотационные" государства сейчас входит и Украина.

В это же время победившие демократы будут пытаться вернутся на колею глобальных проектов, что потенциально выгодно нынешнему руководству Украины, которое делает ставку на НАТО. Также внутри Украины могут получить второе дыхание так называемые "еврооптимисты", которых поддерживают американские структуры, связанные с Демпартией.

Что же касается санкционных усилий против России, которые неизменно вызывают восторг в Киеве, то здесь ситуация имеет тенденцию к ужесточению хоть с республиканцами, хоть с демократами. Поэтому значимых перемен ожидать не стоит.