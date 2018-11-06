Во вторник, 6 ноября, в Украине ожидается погода без осадков и с переменной облачностью, которую будет определять поле повышенного атмосферного давления. С северо-востока переместится прохладный воздух, тепло отойдет на запад и крайний юг страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве погода будет теплой, как для ноября, но без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+5° тепла, днем +7...+9°.

На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +6…+10 градусов, днем +13…+16 градусов. В Карпатах будет без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью +4…+8 градусов, днем +10…+13 градусов. В центре Украины будет ясно. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

На востоке Украины также будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью −1…+1 градуса, днем +12…+14 градусов. На юге Украины будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью +4…+10 градуса, днем +11…+16 градусов.

В Крыму будет ясно. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на этой неделе в Украине ожидается погода без существенных осадков и постепенное снижение температуры.

Ранее синоптик показала фото антициклона Zouhir, который не дает холодам прийти в Украину.