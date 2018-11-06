Сегодня ночью, 6 ноября, под Киевом произошла огненная трагедия. В результате ночного пожара в жилом доме в Киевской области погибли 3 человека, среди них двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"6 ноября в 01:01 в г. Узин Белоцерковского района, в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека (из них 2 ребенка 2016 и 2017 г.р.). В 03:47 пожар ликвидирован на площади 64 м2", - говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 14 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщала "Страна", на Крещатике обрушилось здание, которое едва уцелело при пожаре.

Также "Страна" писала, как в Днепре вспыхнула многоэтажка, погибли трое людей.

Ранее также стало известно, что в Кропивницком в пожаре заживо сгорели три человека.