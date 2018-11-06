Во вторник, 6 ноября, на "Интере" стартует новый потребительский проект "Правила выживания". Ведущие проекта Вера Борсук и эксперт программы - исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов - расскажут телезрителям, как защитить себя и свои права.

Об этом передает пресс-служба канала.

Рабочий момент съемок, фото: inter.ua

"Ежедневно мы, как потребители, стоим перед выбором: какие товары покупать в магазинах и на рынках, какими услугами пользоваться. Что мы выберем: качество или опасность для жизни - зависит от наших знаний и отношения каждого из нас. Нужно знать свои права и отстаивать их, - говорит ведущая проекта Вера Борсук. - Наша программа - это конкретная и пошаговая инструкция, как действовать в той или иной ситуации. В этом главное отличие "Правил выживания" от других программ на украинском телевидении. Мы не просто разоблачаем нечестных предпринимателей и помогаем потребителям решить их проблемы, мы еще и даем конкретные советы-подсказки зрителям. Они касаются не только защиты своих прав, правил выбора тех или иных товаров и услуг, но и разумной экономии".

Вера Борсук и Максим Несмиянов проверят сферу услуг в разных городах Украины. Устроят рейды по супермаркетам, магазинам и заведениям общественного питания. Протестируют безопасность и качество услуг в индустрии красоты. Проверят общественный транспорт и автозаправки. А также зоны для развлечений, пользующиеся спросом у населения: детские площадки, парки аттракционов, катки.

Задача проекта - научить людей быть более ответственными, внимательными и сознательными. Вместе мы можем менять отечественную сферу услуг к лучшему.

Проект "Правила выживания" будет выходить на "Интере" со вторника по пятницу в 13:50.

Ранее "Страна" сообщала, что на "Интере" появится еженедельная программа с митрополитом Онуфрием.

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