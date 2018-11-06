В стране уже второй день бурно обсуждают кризис связанный с ВТБ-банком в Украине. Так журналист Александр Дубинский в своем Facebook написал о том, что за этим стоит и какая судьба ждет вкладчиков.

"У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону "О банках" до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий.

Таким образом Кремль пытается не допустить изъятия акций банка в интересах группы "Приват", которая наложила арест на акции всех дочерних банков Российской Федерации в Украине.

Нацбанк в данной ситуации тупо играет на стороне Москвы, позволяя обанкротить эти банки. ВТБ только первая ласточка. Вслед за ним аналогичные действия ожидают Сбербанк и ПИБ.

Чтобы клиенты этих банков четко поняли, что их ожидает в ближайшем будущем - рекомендую ознакомиться с введёнными сегодня тарифами на изъятие средств из ВТБ.

От 10 000 гривен - комиссия 10%. От 350 долларов/евро - комиссия 10%. Что это означает вы, думаю, понимаете...", - написал Дубинский.

Фото: facebook.com/alterdubinskyi

Ранее "Страна" сообщала, что российский ВТБ банк нашел покупателей на две украинские "дочки".