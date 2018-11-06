Руководство Facebook перед промежуточными выборами в Конгресс США объявило о том, что компания в очередной раз заблокировала в сети десятки аккаунтов, предположительно связанных с иностранными государствами.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

К руководству соцсети обратились сотрудники ФБР и полиции США и сообщили об аккаунтах с подозрительной активностью, которые могут быть связаны с иностранными организациями.

Расследование компании выявило около 30 новых учетных записей Facebook и 85 аккаунтов Instagram, которые могли участвовать в координированных действиях. Эти аккаунты были немедленно заблокированы, а компания продолжила расследование.

"Почти все страницы Facebook, связанные с этими учетными записями, были представлены на французском или русском языках, в то время как учетные записи Instagram, в основном велись на английском языке - некоторые из них были сосредоточены на знаменитостях и политических дебатах", - уточнили в Facebook.

Кстати, напомним ранее и Twitter удалил десятки тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США.

"Страна" также сообщала, что акционеры Facebook предложили уволить Цукерберга.