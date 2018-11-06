Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за необходимость диалога с Россией по всем "горячим вопросам" и общую позицию Запада в этих переговорах.

Об этом передает DW со ссылкой на газету Neue Osnabrücker Zeitung.

"Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией", - заявил Столтенберг. При этом, по словам главы Альянса НАТО, Западу "нельзя быть наивным", а следует "держаться сплоченно перед Москвой".

"От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", - отметил Столтенберг. Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удается находить решение проблем с РФ, напомнил глава Североатлантического альянса.

Самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики, считает Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы - более комплексные".

"Из европейской истории все мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", - напомнил Столтенберг.

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, что крылатых ракет у них больше в 30 раз, чем шесть лет назад.