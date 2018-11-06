В Индонезии продолжается расшифровка "черных ящиков" потерпевшего крушение Boeing-737, и уже названа наиболее вероятная причина трагедии.

В ходе экспертиз было выявлено, что датчик скорости лайнера был с дефектами. Об этом передает Интерфакс.

Как сообщили в Национальном комитете по безопасности на транспорте, неисправность датчика скорости была выявлена в ходе расшифровки бортового самописца, она фиксировалась как минимум в ходе двух-трех предыдущих рейсов самолета. Теперь уже ясно, что лайнер врезался в воду на скорости 1 000 км/ч.

Вместе с тем, официальных выводов о причинах крушения самолета пока нет.

Напомним, что Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.