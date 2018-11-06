В официальном печатном органе российского Министерства обороны, газете "Красная звезда" появилась статья, посвященная очередной годовщине пребывания на посту министра Сергея Шойгу. В ней утверждается, что за последние шесть лет количество крылатых ракет на вооружении российской армии возросло в 30 раз.

При этом число носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз. Также отмечается, что в стратегических ядерных силах доля современных вооружений и военной техники выросла до 81%, в ВКС - до 73,9%.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО прокомментировали разрыв договора о ракетах средней и малой дальности.

Также мы рассказывали, что Путин предупредил о том, что после выхода США из договора о ликвидации ракет, мишенью для русских ракет станет Европа.