В королевском доме Бельгии неспокойно - одной принцессой здесь может стать больше. Апелляционный суд Брюсселя удовлетворил иск адвокатов Дельфины Боэль, которая называет себя внебрачной дочерью короля Бельгии Альберта II, и обязал Его Величество пройти тест ДНК на отцовство. Об этом передает Reuters.

Апелляционный суд Брюсселя постановил пройти тест на отцовство, отменив таким образом предыдущее решение по делу, возбужденному 50-летней художницей Дельфиной Боэль.

Монарх должен пройти тест в течение трех месяцев, или он рискует быть признанным отцом Боэль в другом порядке. Вместе с тем, адвокаты Альберта II могут обжаловать юридические аргументы суда.

Напомним, что 84-летний монарх в 2013 году отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа после 20 лет на престоле. Судебный процесс, в котором Дельфина Боэль пытается завоевать право на получение титула принцессы, длится почти десять лет.

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