Украинская певица Вера Брежнева вошла в рейтинг самых сексуальных женщин по версии российского журнала MAXIM.

На опубликованных в Instagram российского глянца фото Брежнева позирует полностью обнаженная.

Фото: instagram.com/maximmagazinerussia/

В подписи под фото артистку называют многократной победительницей рейтинга. "Сексуальная очень", "Королева", "Мы выбираем самую сексуальную женщину России из украинок", - пишут в многочисленных комментариях.

Также в списке кандидаток на звание самой сексуальной есть и еще одна украинская певица - Ани Лорак, но она представлена в гораздо более скромном наряде.

Фото: instagram.com/maximmagazinerussia/

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