Украинская певица Ани Лорак опубликовала новое фото, сделанное скорее всего в ее же гримерке. На появившемся в Instagram снимке артистка предстала в черном халате и сетчатых колготках на фоне сумок, чашек, косметики.

Фото: instagram.com/anilorak/

Однако, пользователи Instagram не поняли задумки фото и раскритиковали певицу.

"Что за колготки?", "Халатик тут лишний", "Бомжатник какой-то", "Дива в рваных колготках", "Колготки огонь", "Ужас какая комната, еще шоу "Дива"! Что за условия?", "Гримерка ужасная", "Творческий беспорядок", - пишут в комментариях под фото.

Однако, часть пользователей отметила, что у Лорак красивые ноги.

Как сообщала "Страна", сильно похудевшая Алла Пугачева поразила поклонников на премьере у Меньшикова.

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Мы рассказывали, что Ани Лорак показала новый черно-белый образ.