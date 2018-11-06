Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 5 ноября, что скорее всего не проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце этой недели в Париже, передает "Интерфакс-Украина".

Трамп пояснил, что, вероятно, переговоры в Париже с российским лидером не состоятся, зато их можно будет организовать позже - "на полях" саммита G20 в Аргентине.

В конце текущей недели в Париже соберутся лидеры многих стран по случаю мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. Саммит в Буэнос-Айресе пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже будет краткой.

Также мы писали, что Порошенко отметит 100-летие окончания Первой Мировой вместе с Трампом и Путиным.