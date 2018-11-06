"Стране" стали известны подробности истории, которая приключилась с соратником главы Радикальной партии Андреем Лозовым в Праге, где его задержали в аэропорту с фальшивыми евро.

Как мы узнали из своих источников, перед поездкой за границу Лозовой дал задание своему однопартийцу и помощнику Денису Кохареву приобрести для вояжа несколько тысяч евро.

Вероятно, Кохарев решил особо не заморачиваться с обменом и купил 4400 евро за гривни, выделенные нардепом, у какого-то уличного менялы на Кловском спуске, 7 в Киеве. Купленные евро перекочевали в портмоне Лозового, и тот отправился в Прагу. Каково же было удивление радикального нардепа, когда в Чехии он попытался приобрести местные чешские кроны, а ему в обменнике пояснили, что его евровалюта – фальшивая. Пришлось иметь дело с полицией. Об этом он сам написал на своей странице, и на выручку ему пришел сам министр Павел Климкин.

Радикал, вероятно, устроил взбучку нерадивому помощнику и отправил его писать заявление в правоохранительные органы. В итоге Денис Кохарев написал "заяву" в полицию Киева: дескать, неизвестные мошенники на Кловском спуске, 7, что в столице, злоупотребляя его доверием обменяли более 140 тысяч гривен на 4400 евро, которые впоследствии оказались фальшивыми.

Предъявить липовые деньги заявитель не смог, так как фальшивка вскрылась уже при обмене в Праге.

"Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял деньги – и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление). Был в Праге, хотел купить в duty free подарок маме, и оказалось, что деньги – фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их производству – меня задержали. Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок, когда шмонали, то зачем-то заглядывали в уши. 8 часов держали там, но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот – стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший", – отметил Лозовой.

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Ляшко пригласил на свадьбу нардепов Лозового и Скуратовского, а также о том, что адвокаты Мосийчука пытаются закрыть дело о его незаконном обогащении, пользуясь "поправкой Лозового".