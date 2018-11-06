Украинская православная церковь считает невозможным свое участие в объединительном соборе, на котором предстоятелем единой поместной православной церкви, по прогнозам, выберут Филарета.

Об этом рассказал архиепископ Нежинский и Прилукский Климент, сообщает Orthodoxia.info

Он подчеркивает, что считает невозможным свое участие, а также участие всех членов Украинской Церкви в Объединительном Синоде Украинских епископов.

"Такое решение приняли, ссылаясь на раны, которые открыл раскол 30-летней давности по вине митрополита Филарета и которые остаются неизлечимы по сей день. Они дискредитировали сам термин - автокефалия. По этой причине подавляющее большинство верующих и ни один монастырь, ни одна духовная семинария не перешли в раскол и категорически не приняли идею церковной автокефалии на политической основе. После всего этого не только владыка Онуфрий, но и абсолютно весь епископат Украинской Православной Церкви выступил против навязывания автокефалии, в которой любой ценой главой должен был быть Филарет. Других перспектив сам Филарет и поддерживающее его правительство просто не рассматривало и шло на открытый и жесткий конфликт с церковным обществом", - объяснил такое решение Климент.

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