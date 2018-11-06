Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Ранее подобную информацию распространил и журналистский телеграмм-канал The Newsroom.

По словам активистов, посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий кличку "Собака".

"Павловский - официальный помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Паламарачук - вечный смотрящий по темам МВД в Херсонской области ", - утверждают активисты.

По их информации, Паламарчук, после разразившегося скандала, в последнюю минуту был исключен из состава временной следственной комиссии, которую планируют создать в парламенте по убийство Гандзюк.

"НФ и БПП имеют контроль над всем силовым блоком и теперь еще хотят получить контроль над парламентской комиссией, которая должна контролировать работу этих органов!", - заявляют активисты.

Они также требуют исключить из ВСК депутата от "Народного фронта", близкого соратника министра внутренних дел Арсена Авакова Антона Геращенко. И включить туда Мустафу Найема.

Сам Паламарчук опровергает свою причастность к преступлению.

"Имел я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были у нас конфликты? Нет, не было. Был у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Или осуждаю я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения", - передает слова депутата официальный сайт БПП.

Кроме этого, Паламарчук назвал "бредом" информацию о том, что он является "смотрящим" по Херсонской области.

По информации активистов, Паламарчук в последнюю минуту не попал в состав временной следственной комиссии, которую планируют создать в парламенте по убийство Гандзюк.

"НФ и БПП имеют контроль над всем силовым блоком и теперь еще хотят получить контроль над парламентской комиссией, которая должна контролировать работу этих органов!", - подчеркивают активисты.

Сам Павловский опровергает свою причастность к преступлению. Он дал комментарий телеканалу "112", его ответ поместила в Facebook журналистка Нато Двали. Она расшифровала его ответ с сохранением авторской лексики:

ВЕДУЧИЙ: – По-перше, попросимо вас прокоментувати ось цю інформацію, що нібито ви передавали гроші, які отримали люди, причетні до нападу на Катерину Гандзюк. Чи маєте ви до цього відношення?

ПАВЛОВСКИЙ: – Да, я только что узнал об этой ереси и, конечно, заявляю прямо, что к ситуации с Гандзюк не имею вообще никакого отношения. Даже не был с ней никогда знаком. Торбина знаю как народного героя Украины, который там обвиняется или как это… Дважды участвовал с ним в поддержке детских спортивных мероприятий. Знаю его как народного героя Украины. У нас официально находятся в одном здании: мы на первом работаем, он – на втором. Он часто приходил-обращался, ну они звернення писали с активистами, всё, помогали им на фронт. На фронт ихнему батальону.

ВЕДУЧИЙ: – Гроші ви йому якісь передавали?

ПАВЛОВСКИЙ: – Не-е-ет, гроші… ха, я вообще за гроші… ну вообще… Готов дать любые показания под полиграфом, несмотря на свою гипертоническую болезнь и перенесенный инсульт, полностью готов это всё подтвердить следствию. Готов…

ВЕДУЧИЙ: – Ви просто кажете, що допомагали його батальйону, я тому і питаю: яким саме чином допомагали: чи грошима, і якщо так, то кому?

ПАВЛОВСКИЙ:– Допомагалы мы, покупали там, ну такое, лекарства, продукты питания, ну, помогали, эта, солярку там покупали им, ну, на фронт.

ВЕДУЧИЙ: – Передавали це все через Торбіна?

ПАВЛОВСКИЙ: – Да-а-а, через Торбина. И не только через Торбина, и через его зама передавали, он работает там замом. Вот такое. Ну, в общем, я очень шокирован, вообще, этим, вообще, заявлением, и всё. И я очень хочу и готов подавать в суд на этот телеграм-канал.

ВЕДУЧИЙ: – Дивиться, і ще один момент. Все ж таки, ви кажете, що готові навіть пройти перевірку на поліграфі.

ПАВЛОВСКИЙ: – Конечно, готов!

ВЕДУЧИЙ: – На цю хвилину ви вже спілкувалися з правоохоронцями? Чи були допити вас по цій справі?

ПАВЛОВСКИЙ: – Конечно, конечно. Да, были допыты. В полиции я давал показания, меня допытовали. Я дал показания, шо… Ну, люди у меня спрашивали – ответил на все вопросы, на аудио и на видео меня записывали.

ВЕДУЧИЙ: – А в якості кого вас допитували, якщо, як ви кажете, ви не знайомі були Гандзюк?

ПАВЛОВСКИЙ: – Свидка… Свидка. Свидка! Они допытувалы мэнэ, ну, то що я знав Торбина Сергея.

ВЕДУЧИЙ: – Сам Торбін чи вказував на вашу можливу причетність до цієї справи чи ні? На чому ґрунтуються покази?

ПАВЛОВСКИЙ: – Ну я думаю, вы знаете… Я даже не знаю, вказував он, не вказував. У нас половина Херсона была допрошена по этому делу. Все, кто с ним общался. Все, кто общался с Гандзюк и, ну, мне так говорили на следствии: и мэр, и губернатор, и все были допрошены. Не только я был допрошен в этом деле. И, ну, официально…

ВЕДУЧИЙ:– Народний депутат, пан Паламарчук, помічником якого ви є, він був знайомий з Гандзюк чи ні?

ПАВЛОВСКИЙ:– Ни. Як и я не был знаком с Гандзюк. И я с Гандзюк тоже не был знаком. У нас никаких, ну, не было ни рабочих ситуаций, ни телефона у меня ее не имеется. Вообще, ну. Даже по фейсбуку не переписывалися! Она новая у нас политическая фигура у нас в городском совете. Ну я вообще ее ну лично не знал. Никогда мы не общались, не сталкивались, не ссорились, не ругались. Ну, в общем, вот так.

ВЕДУЧИЙ: – Ви по справі проходите в якості свідка, я вірно розумію?

ПАВЛОВСКИЙ: – Да, да, свидка, да.

ВЕДУЧИЙ: – І останнє уточнення до вас: ви зараз в Україні знаходитеся?

ПАВЛОВСКИЙ: – В Украине, да. Нахожусь щас в больнице с гипертоническим кризисом после, ну, вашей передачи. Очень я расстроился. Это всё увидел и нахожусь в больнице.

ВЕДУЧИЙ: – Вибачте, тобто наша програма стала причиною вашого гіпертонічного криза?

ПАВЛОВСКИЙ:– Ну нет, я это всё посмотрел, посмотрел, и очень расстроился, понимаете. Человека, которого обвиняют в этом… ну, не ваша программа, а от этот… ну этих журналистов Денисенко и Николаенко, чи Денисова.

ВЕДУЧИЙ: – Зрозуміло, тобто інформація з телеграм-каналу. Дивиться, останнє уточнення. Тобто, бажаємо, по-перше, вам здоров'я. А по-друге, я так розумію, що виїжджати за межи України ви не плануєте найближчим часом?

ПАВЛОВСКИЙ: – Не-е-ет, нет, и нэ планував выезжать. Я вообще являюсь официальным помощником и работаю постоянно в Украине у Николая Петровича.

ВЕДУЧИЙ: – Сподіваємося, якщо у вас з'явиться нова інформація з цього приводу, ви також погодитеся нам її прокоментувати.

ПАВЛОВСКИЙ: – (отключил телефон)

Фото: facebook.com/nato.dvali.3

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