Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил ужесточить условия для китайских инвестиций. По его мнению, Китай угрожает суверенитету его страны. "Китайцы не покупают в Бразилии, они покупают ", - говорил Болсонару во время своей предвыборной кампании и, похоже, не собирается отступаться от своих заявлений, передает Медуза.

С 2009 года Китай остается крупнейшим торговым партнером Бразилии с долей в 21% и объемом двусторонней торговли в 75 миллиардов долларов за прошлый год. Китай - крупнейший покупатель бразильских товаров, таких как железо и соевые бобы.

Кроме того, за последние полтора десятилетия Бразилия получила почти 125 миллиардов долларов прямых инвестиций из Китая. Особый интерес у китайских компаний вызывает бразильская электроэнергетика. Государственная электросетевая корпорация Китая планирует вложить в бразильскую экономику 38 миллиардов долларов за ближайшие пять лет и обеспечить своих партнеров новейшими технологиями передачи тока с низкой утечкой. По мнению Reuters, интерес китайских компаний продиктован схожими природными условиями двух стран и возможностью обменяться опытом в гидроэнергетике и строительстве ГЭС.

Однако во время предвыборной кампании Болсонару заявил, что не допустит участия китайского капитала в приватизации бразильской электроэнергетической отрасли, поскольку после этого страна окажется "в руках Китая".

Избранный президент Бразилии утверждает, что китайцы используют многомиллиардные инвестиции для того, чтобы поставить страну под контроль. Подобными заявлениями он напоминает Дональда Трампа, с которым его регулярно сравнивают: президент США регулярно говорит о том, что именно Китай представляет главную угрозу для его страны.

Кроме того, Болсонару, очевидно, раздражает китайский политический режим, поскольку коммунисты и левые силы вообще были главным объектом его нападок (наряду с геями и феминистками). Еще во время предвыборной кампании он первым среди крупных бразильских политиков с 1970-х годов посетил Тайвань, который материковый Китай считает частью своей территории.

Сразу после избрания Болсонара объявил, что будет укреплять отношения с «развитым миром», который для него, судя по всему, олицетворяет Дональд Трамп. В отличие от большинства мировых лидеров, отношения американского президента с которыми складываются трудно, за неделю с момента своего избрания Болсонара сделал уже несколько заявлений, доказывающих, что он планирует следовать курсу Трампа.

Во-первых, Болсонара поставил под сомнение необходимость поддерживать дипломатические отношения с Кубой, поскольку, по его словам, там постоянно нарушаются права человека. Он раскритиковал программу Mais Medicos, по которой кубинские врачи работают в бедных и отдаленных районах Бразилии. По его словам, три четверти зарплат медиков уходят кубинскому правительству, а их детей фактически держат в заложники, не позволяя к своим родителям в Бразилию. Трамп в 2017 году резко ужесточил политику в отношении Кубы, которая была смягчена при Бараке Обаме, и восстановил торговое эмбарго против этой страны.

Кроме того, новый президент Бразилии пообещал, что его страна станет третьей в мире, которая перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав его единой и неделимой израильской столицей. Весной Трамп перенес в Иерусалим посольство США, что вызвало массовые беспорядки среди палестинских арабов.

По мнению бразильских экспертов, в отличие от этих шагов ухудшение экономических отношений с Китаем может больно ударить по самой Бразилии, поэтому дело, скорее всего, ограничится дипломатической перепалкой. Она, однако, может ударить по БРИКС, в которую, помимо Китая и Бразилии, входят также Индия, ЮАР и Россия, и которую российские власти рассматривают как одну из важных имиджевых альтернатив "Большой семерке" западных стран.

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