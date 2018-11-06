В российском Нижневартовске завершилась классическая программа чемпионата мира по шашкам-64. В самой престижном виде турнира среди женщин лучшей стала украинка Елена Короткая из Каменского Днепропетровской области, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

В "классике" чемпионате мира приняли участие 39 спортсменов (28 мужчин и 11 женщин) высокого уровня из 16 стран мира: Алжира, Армении, Афганистана, Гвинеи, Германии, Израиля, Индии, Киргизии, Конго, Литвы, Молдавии, Монголии, России, Руанды, Сирии и Украины.

Честь нашей страны отстаивали гроссмейстеры Елена Короткая из Каменского (Днепропетровская область) и Валерий Гребёнкин, представивший на мундиале одесскую школу. Лучшее его место – 4-е в быстрой программе.

Короткая же в трех программах турнира – классической, быстрой и молниеносной – завоевала две медали и обе золотые.

Как сообщала "Страна", украинского шашиста Аникеева повторно дисквалифицировали, но теперь на три года.

Ранее украинская спортсменка взяла российское гражданство из-за проблем с жильем.

Мы писали, что харьковчанин Юрий Аникеев стал чемпионом мира по быстрым шашкам.