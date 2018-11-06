Народный депутат Андрей Лозовой оказался участником неприятной истории в Чехии, где попытался расплатиться фальшивыми евро за подарок и был за это задержан в аэропорту Праги.

Об этом инциденте сообщил глава Радикальной партии Олег Ляшко у себя в Facebook.

"В Праге во время вылета в Киев полиция задержала Андрея Лозового. Со слов самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас ищет наша полиция, ибо "обменник" исчез. Ну, а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников, которых наверняка крышует власть, иначе бы они не действовали так дерзко", написал Ляшко.

"Мы все с нетерпением ждем, когда Лозовой сам более подробно напишет о своей неприятности. А украинцев призываю быть очень внимательными и осторожными, когда меняете деньги, проверяйте наличие лицензии и разрешений. Чтобы не стать, как Андрей, жертвой мошенников", сообщил Олег Ляшко.

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Ляшко пригласил на свадьбу нардепов Лозового и Скуратовского, а также о том, что адвокаты Мосийчука пытаются закрыть дело о его незаконном обогащении, пользуясь "поправкой Лозового".