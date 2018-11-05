Ивано-Франковский городской суд применил принудительную госпитализацию в психиатрическое учреждение к 38-летнему местному жителю, который 5 раз давал заведомо ложные сообщения о минировании, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Как сообщил Лысенко в понедельник на своей странице в соцсети Facebook, Ивано-Франковская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в уголовном производстве о совершении жителем г.Ивано-Франковск преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

"Установлено, что этот местный житель 29 января 2018 года 5 раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории г.Ивано-Франковска", - сказано в сообщении.

По словам Лысенко, постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным и, учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.

Фото: acebook.com/lysenko.andrii

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