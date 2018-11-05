Во Львове 4 ноября умер народный артист Украины, выдающийся украинский хореограф Зенон Колобич. Артисту было 64 года. Он умер после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского медицинского университета им. Даниила Галицкого.

Колобич известен как обладатель Всемирной премии "Оскар фольклора" . Кроме того, Зенон Колобич – заслуженный деятель искусств Украины, а также народный артист Украины.

Фото: meduniv.lviv.ua

Зенон Колобич родился 30 мая 1954 года во Львове. В 1972 году он окончил Львовское культурно-просветительное училище и получил диплом "Руководителя танцевального коллектива". Впоследствиион получил еще одно образование – врача-стоматолога, однако свою жизнь Зенон Колобич все же решил связать с танцами. Уже в 1975 году на базе Львовского медицинского университета он создал успешный ансамбль "Горицвет".

Под руководством Зенона Колобича Народный ансамбль танца "Горицвет" ЛНМУ имени Даниила Галицкого стал украшением украинского искусства и творческой визиткой Украины в мире. За 43 года существования коллектив обрел международную славу и популярность, стал лауреатом ряда международных фольклорных конкурсов, участником международных фольклорных фестивалей в Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Северной Кореи, Польши, Румынии, США, Турции, Венгрии, Франции, Чехии, Швейцарии.

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