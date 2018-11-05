Мария Свенссон из Бердянска завоевала в шведском конкурсе красоты титул "Missis Sweden International-2018". Об этом сообщает pro.berdyansk.biz.

Шведский конкурс завершился в сентябре. И теперь украинская девушка Мария представит Швецию на Международном конкурсе красоты в Сингапуре, где за звание Missis International борются девушки из 35 стран мира.

Ранее Мария окончила филологический факультет Запорожского национального университета и вышла замуж в Швеции. Теперь она живет и работает в Стокгольме. Мария имеет свою языковую школу, а также работает в государственной школе для иностранцев, где преподаёт шведский.

Фото: pro.berdyansk.biz

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