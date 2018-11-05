Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию, покорила сеть своим новым образом. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram.

"Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами", - написала Лобода и анонсировала новый сингл, а также тур по Германии. На снимке певица предстала в джинсах и с распущенными волосами. На руках у Лободы - собачка. "Очаровательная", "Очень красивая", "Красивая! И рубашка огонь", "Как будто 22 года", "Похудела еще", "Идеальная", - пишут в комментариях.

Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Как сообщалось, Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн.

"Страна" рассуждала, пиар или любовь? Мнения поклонников разделились - одни считают, что приезд Тилля Линдеманна явное подтверждение отношений, другие настаивают, что это умелый пиар и интересуются, во сколько он мог обойтись украинской звезде. В любом случае певица может похвастаться умением мастерски держать интригу.