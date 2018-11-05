Сегодня, 5 ноября, российский истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем. Об этом сообщает сайт ВМС США.

По данным пресс-службы, американский самолет EP-3 Aries во время перехвата летел в международном воздушном пространстве над Черным морем.

"Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж", - говорится в сообщении ВМС США.

В ведомстве отметили, что затем российский самолет еще раз пролетел мимо американского с применением форсажа. Как отмечается, после первого пролета экипаж ощутил турбулентность, после второго - колебания.

Как сообщала "Страна", под Херсоном с 1 по 4 ноября проходили испытания модернизированных украинских зенитных ракет. На это время Украина запретила полеты над Черным морем и частью Крыма.

Также появились фото учений украинских пограничников на берегу Азовского моря.