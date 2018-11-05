Андрей Шевченко вызвал на сбор перед матчами со Словакией и Турцией 23 футболиста. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Не получили вызов игроки "Шахтера" Ярослав Ракицкий и натурализованный бразилец Марлос. 29-летний украинский защитник получил немало критики в свой адрес во время недавнего поединка Шахтера с Динамо и даже был заменен главным тренером дончан Паулу Фонсекой, а 30-летний атакующий полузащитник из Бразилии только восстанавливается после травмы.

Обращает на себя внимание первый вызов 19-летнего игрока "Динамо" Виталия Миколенко.

Еще два потенциальных новичка занесены в резервный список - 21-летний Марьян Швед из "Карпат" и 22-летний Андрей Борячук ("Мариуполь").

Впервые Шевченко вызвал и 25-летнего полузащитника горняков Сергея Болбата, который свой единственный матч за сборную провел еще в 2014 году ещё при Михаиле Фоменко.

Следует отметить возвращение в список главной команды молодых и талантливых Виктора Коваленко ("Шахтер") и Николая Шапаренко ("Динамо"), которые отличились забитыми мячами в очной встрече украинских грандов.

Состав сборной Украины выглядит так: Вратари - Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники - Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники - Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк" Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающий - Роман Яремчук ("Гент", Бельгия). Резерв: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба – "Динамо"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Андрей Борячук ("Мариуполь"), Марьян Швед ("Карпаты").

16 ноября сборная Украины сыграет заключительный поединок в Лиге наций-2018 со Словакией, а 20-го числа пройдет товарищеский матч с Турцией.

Как сообщала "Страна", ранее Шевченко вызвал на сбор перед матчами со Словакией и Турцией сразу 9 легионеров.

Мы сообщали, что после победы в группе Лиги наций Шевченко рассказал о проблемах в сборной Украины.