В результате криминальных разборок на автомойке "5 звезд" в Луцке, сообщается как минимум об одном убитом и двух раненых. В областном центре произошла настоящая бандитская стрелка со стрельбой - по некоторым данным ее участники делили территорию и "арбитром" пригласили криминального авторитета по кличе Аслан.

По данным наших информированных источников в МВД, после стрельбы во все управления полиции страны разосланы уведомления о розыске потенциальных подозреваемых, которые после разборок скрылись на трех автомобилях.

К совершению данного преступления могут быть причастны граждане, передвигавшиеся на следующих транспортных средствах: "Audi А-6" черного цвета, гос.н.з. АА 0303 НВ, "Volkswagen Toureg", черного цвета, гос.н.з. ВЕ 0989 СІ и "Shkoda superB" серого цвета, гос.н.з. АА 17 87 ВР.

Напомним, что стрельба произошла 5 ноября. О ней около 14.30 сообщили в полицию Луцка медики экстренной скорой помощи, выехавшие на вызов об огнестрельном ранении на автомойке "5 звезд" в Луцке на улице Набережная, 14. В 14:45 часов полицией региона был введен план "Сирена" по Волынской области.

По данному факту Луцким отдела полиции ГУНП в Волынской области внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 115 УК Украины (Убийство,совершенное группой лиц)и ч. 4 ст. 296 УК Украины(Хулиганство с использрванием огнестрельного оружия) и проводится расследование. Устанавливаются личности зачинщиков и виновных.