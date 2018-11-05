69-летняя Алла Пугачева, помолодевшие фото которой недавно показал ее муж - Максим Галкин, вновь удивила фанатов своим внешним видом.

На днях она пришла поддержать своего друга - актера Олега Меньшикова, который представил премьеру "Макбет". Соответствующие фото с Примадонной российской эстрады появились в Instagram Меньшикова.

Поклонники отметили, что Пугачева снова сильно похудела, а в темном брючном костюме она выглядит просто потрясающе.

"Как всегда на высоте! Гордость Россиии!", "Алла Борисовна такая худенькая стала, не узнать даже", "Королева на премьере", - пишут фолловеры.

Фото: instagram.com/olegmenshikov.ru

Ранее помолодевшая Алла Пугачева в джинсах и косухе поразила фанатов на съемках музыкального видео.

Также "Страна" публиковала фото Пугачевой с тележкой в супермаркете.