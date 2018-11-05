Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого "дела рюкзаков" о растрате госсредств. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката ЦПК Елену Щербань.

"Суд считает, что мы не являемся заявителями по делу", - пояснила Щербань. В то же время, в ЦПК утверждают, что в том числе их заявление стало основанием для открытия "дела рюкзаков", и это подтвердило Национальное антикоррупционное бюро.

Ответ НАБУ, который, по мнению активистов, подтверждает их право на обжалование Фото: ЦПК

Активисты настаивают, что имеют право обжаловать закрытие производства. В то же время, решение Апелляционного суда, который не согласился с ЦПК, не подлежит обжалованию.

"Сегодняшнее решение фактически окончательно похоронило дело", - подчеркнула Щербань. По ее словам, возобновить дело теперь может только прокурор.

Активисты подали жалобу на постановление прокурора, который закрыл дело против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Суд уже в третий раз отказывает ЦПК.

Ранее "Страна" разбиралась, как похоронили дело о "рюкзаках Авакова". По утверждениям журналистов, скрытая съемка в кабинете Чеботаря проводилась якобы СБУ по запросу военной прокуратуры в рамках расследования коррупции.

Напомним, что за "рюкзаки Авакова" суд дал 5 лет тюрьмы их производителю, признавшему свою вину.