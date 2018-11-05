Суд окончательно похоронил дело о рюкзаках Авакова, - Центр противодействия коррупции
Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого "дела рюкзаков" о растрате госсредств. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката ЦПК Елену Щербань.
"Суд считает, что мы не являемся заявителями по делу", - пояснила Щербань. В то же время, в ЦПК утверждают, что в том числе их заявление стало основанием для открытия "дела рюкзаков", и это подтвердило Национальное антикоррупционное бюро.
Ответ НАБУ, который, по мнению активистов, подтверждает их право на обжалование Фото: ЦПК
Активисты настаивают, что имеют право обжаловать закрытие производства. В то же время, решение Апелляционного суда, который не согласился с ЦПК, не подлежит обжалованию.
"Сегодняшнее решение фактически окончательно похоронило дело", - подчеркнула Щербань. По ее словам, возобновить дело теперь может только прокурор.
Активисты подали жалобу на постановление прокурора, который закрыл дело против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Суд уже в третий раз отказывает ЦПК.
Ранее "Страна" разбиралась, как похоронили дело о "рюкзаках Авакова". По утверждениям журналистов, скрытая съемка в кабинете Чеботаря проводилась якобы СБУ по запросу военной прокуратуры в рамках расследования коррупции.
Напомним, что за "рюкзаки Авакова" суд дал 5 лет тюрьмы их производителю, признавшему свою вину.