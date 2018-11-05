Названа официальная причина смерти херсонской активистки и депутат Екатерины Гандзюк, которая скончалась 4 ноября в ожоговом центре Киева, через три месяца после получения ожогов от концентрированной серной кислоты. Ранее сообщалось со ссылкой на друзей, что речь идет об оторвавшемся тромбе.

Но в сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк" сообщается, что официальная причина смерти: "полиорганная недостаточность, химические ожоги 30-39% процентов тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений".

Фото: facebook.com/gandziukgate/

Напомним, на управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Катерину Гандзюк напали 31 июля. Около 08:30 чиновница вышла из подъезда собственного дома и направилась по своим делам, а из кустов навстречу вышел парень лет 20-25 с емкостью в руках. Поравнявшись с женщиной, он плеснул содержимое емкости ей в лицо и сбежал.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.

В конце октября Сергея Торбина этапировали из Херсонского следственного изолятора в следственный изолятор СБУ в Киеве.