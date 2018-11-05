В Украине с 1 января 2019 года функции генерального директора и медицинского директора больницы будут четко разграничены. Директор учреждения будет заниматься вопросами хозяйственной деятельности, а медицинский директор исключительно вопросами медицины. Об этом сообщает "Юрлига".

Нововведения обойдутся без увольнений: все главные врачи и другие медицинские работники будут выполнять свои функции без изменений до окончания срока действия их договоров. Соответствующий приказ от 31 октября 2018 года № 1977 утвердили в Минздраве.

Генеральный директор или директор учреждения будет заниматься вопросами хозяйственной деятельности, руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения. Он будет заниматься:

стратегическим планированием;

формированием бюджета;

координацией работы учреждения;

анализом экономической эффективности;

организацией работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений;

обеспечением привлечения средств на инвестиционные потребности учреждения и т. п.

До 2022 года занимать должность директора на конкурсных началах может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец. С 2022 года претенденты, не имеющие управленческого или менеджерского образования в области знаний "Управление и администрирование" или "Публичное управление и администрирование", должны будут дополнительно получить его.

С 2019 года должность медицинского директора вводится в справочник медицинских профессий. Медицинский директор будет заниматься исключительно вопросами медицины, в частности:

разработкой и внедрением системы непрерывного усовершенствования качества услуг в медучреждении на основе принципов доказательной медицины;

организацией предоставления пациентоориентированных услуг;

координацией внешнего и внутреннего взаимодействия подразделений учреждений здравоохранения;

организацией непрерывного профессионального развития медицинского персонала;

внедрением современных методик диагностики и лечения;

организацией медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

оценкой качества предоставления медицинской помощи и т. п.

Главные врачи, которые уже заключили или заключат трудовые договоры до момента, когда приказ вступит в силу (1 января 2019 года), будут работать по старой модели: будут руководить и административными, и медицинскими процессами - до срока, определенного в договоре.

По завершению срока действия договора главные врачи смогут пройти конкурс как на должность генерального, так и на должность медицинского директора учреждения здравоохранения.

Как сообщала "Страна", Минздрав впервые остановил выплаты больнице по медреформе.

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