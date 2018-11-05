Сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?" сообщает, что проститься с и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницей мэра Херсона, активисткой Екатериной Гандзюк можно будет в среду, 7 ноября, в Херсоне.

"Прощание с Катей состоится в Херсоне в среду, 7 ноября 2018 года, в 14:00. Все детали будут позднее", - говорится в сообщении сообщества на странице в Facebook в понедельник вечером.

Фото: facebook.com/gandziukgate/

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Задержаны несколько подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Как сообщала "Страна", Екатерина Гандзюк умерла в больнице. По предварительной версии, у нее оторвался тромб. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Мы писали, что в СБУ пообещали не засекречивать дело об убийстве Гандзюк