Сегодня, 5 ноября в Украину из Швейцарии экстрадировали разыскиваемого за мошенничество преступника, который причинил убытки на сумму около 800 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В сообщении указано, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии в октябре 2018 года принял решение о выдаче этого человека в Украину, 5 ноября его приняли украинские правоохранители и передали органу досудебного расследования.

В уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия. В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры не назвали фамилию экстрадированного гражданина. Однако заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин уточнил, что речь идет о бывшем руководителе одного из крупнейших украинских агрохолдингов.

"Сегодня из Швейцарии в Украину передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемый за совершение мошенничества в особо крупных размерах - около 800 миллионов гривен", - написал он на странице в Facebook.

Енин подчеркнул, что экстрадиция осложнялась противодействием "заинтересованных лиц не только в швейцарской, но и в украинской правоохранительной и судебной системах".

Пост замгенпрокурора проиллюстрирован фотографиями с экстрадицией человека, похожего на экс-генерального директора агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту.

Ранее из Украины в Польшу экстрадировали организатора "ограбления века".

Также "Страна" писала, как Испания экстрадировала украинца, который убил молотком финдиректора фармкомпании под Киевом.