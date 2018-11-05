Экс-народному депутату Украины, бывшему главе комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чехии, сообщает Национальное бюро антикоррупционных расследований (НАБУ).

Как сообщает НАБУ в понедельник на своей странице в соцсети Facebook, повестка о вызове на допрос была вручена Мартыненко 5 ноября 2018 года.

"Другая информация по расследованию компетентными органами Чехии уголовного производства является конфиденциальной и не подлежит разглашению", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в НАБУ отметили, что возмущены поведением бывшего парламентария.

"Подчеркиваем, детективы Национального бюро вручили повестку надлежащим образом в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении Нацбюро.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua/

Повестка была вручена Мартыненко перед началом заседания в Шевченковском районном суде г.Киева.

После того, как детектив НАБУ предъявил Мартыненко повестку, он бросил ее на пол. Экс-нардеп и его адвокат сочли действия детектива незаконными и несоответствующими процедуре.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации

В 2016 году СМИ сообщили, что Чешская прокуратура запросила у Генеральной прокуратуры Украины правовую помощь в расследовании уголовного дела против Мартыненко.

По словам судьи запрет Мартыненко общаться с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве грубо нарушает как требования действующего законодательства Украины, так и требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, ранее суд вернул Николаю Мартыненко загранпаспорт и разрешил уехать за границу.

Также мы писали, что НАБУ завершило расследование по экс-нардепу Мартыненко.