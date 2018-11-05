В Уголовный процессуальный кодекс имплементированы положения Третьего и Четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

Соответствующий Закон № 2577-VIII "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей" вступил в силу 4 ноября, говорит ЮрЛига.

Таким образом, усовершенствуется существующая процедура экстрадиции из Украины правонарушителей, разыскиваемых компетентными органами иностранного государства для проведения расследования по уголовному производству или исполнения приговора.

Правонарушитель получит право просить о применении в отношении его упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции. Предоставляя согласие на экстрадицию, он вправе отказаться от применения специального правила пределов уголовной ответственности.

Если задержанный согласился на экстрадицию и отказался от применения специального правила пределов уголовной ответственности, суд решает вопрос об утверждении такого согласия и применении экстрадиционного ареста или отказывает в этом.

Это позволит сократить сроки пребывания такого лица под стражей на территории Украины с целью его экстрадиции в другое государство и вывести практику применения экстрадиции на современный европейский уровень.

Упрощенный порядок выдачи не будет применяться в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или что разыскиваемый является гражданином Украины.

Напомним, Закон на базе президентского законопроекта № 6149 был принят Верховной Радой 2 октября.

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