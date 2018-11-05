Законом о возобновлении кредитования в Украине, который вступил в силу 4 ноября и вводится в действие через 3 месяца, ужесточаются требования к поручителям и ипотекодателям, пишет Лига.

Закон 2478-VІІІ "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно возобновления кредитования" позволит банкам регистрировать право собственности на ипотеку, невзирая на обременения, а также обеспечит их доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния.

Данный Закон применяется как к отношениям, которые возникли после введения его в действие, так и к существующим. Исключением являются новые требования к договору об удовлетворении требований ипотекодержателя или в соответствующей оговорке в ипотечном договоре: новая редакция части четвертой статьи 36 Закона "Об ипотеке" применяется исключительно к договорам, заключенным после 4 февраля.

В частности, установлено, что по завершению внесудебного урегулирования любые следующие требования ипотекодержателя относительно выполнения основного обязательства должником - физ- или юрлицом недействительны, если другое не определено договорами ипотеки или кредита, договором об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Также Закон обязывает ипотекодержателя обратиться к государственному регистратору с заявлением о государственной регистрации прекращения ипотеки не позже 14 дней со дня полного погашения долга по основному обязательству.

Если ипотекодатель реконструировал предмет ипотеки или осуществил самовольное строительство (в том числе построил новые здания, сооружения и тому подобное на земельном участке, который принадлежит ипотекодателю на праве собственности или находится в его пользовании), все реконструированные, вновь созданные объекты недвижимости считаются предметом ипотеки в соответствии с ипотечным договором.

Изменения относительно обеспечения обязательства внесены и в Гражданский кодекс. В частности, установлено, что ликвидация солидарного должника - юридического лица, смерть солидарного должника - физического лица не прекращают обязанности остальных солидарных должников перед кредитором и не изменяют его объема и условий выполнения.

Кроме того, установлено, что лица, которые по одному или нескольким договорам поручительства поручились перед кредитором за выполнение должником одного и того же обязательства, являются солидарными должниками и отвечают перед кредитором солидарно, если другое не установлено договором.

Установлено, что ликвидация должника - юридического лица не прекращает поручительство, если до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований записи о прекращении должника - юридического лица кредитор обратился в суд с иском к поручителю в связи с нарушением таким должником обязательства.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Порошенко подписал закон о возобновлении кредитования.

Также мы писали о том, что Рада отменила мораторий на взыскание валютной ипотеки.